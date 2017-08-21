С Днем «ЕвроХима» жителей Котельниково поздравила Елена Темникова





В городе Котельниково Волгоградской области прошли торжества в честь 16-й годовщины образования АО «МХК «ЕвроХим», 11-й годовщины образования ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» и Дня шахтера. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий», праздник открыла большая детская программа. В городском Парке культуры и отдыха расположились филиалы разных стран мира. Инструкторы в национальных костюмах познакомили маленьких котельниковцев с играми, популярными у разных народов. Скандинавский кубб, английский крокет, африканская дженга и другие игры научили детей весело и полезно проводить время в общении с друзьями в реальном мире, а не в виртуальном пространстве гаджетов.

На специальной площадке для маленьких умников и умниц состоялось научно-популярное шоу «Открывашка». Интересные опыты с жидким азотом, водой, сухим льдом открыли ребятам дверь в увлекательный мир физики и химии.

Завершилась дневная часть праздника Фестивалем красок Холи. «Предупрежден – значит вооружен», - каждый, кто внял призывам организаторов и пришел на Холи в белой футболке и шортах, на всем протяжении дальнейшего праздника щеголял веселым разноцветьем ярких красок лета.

Никто не ушел с праздника обиженным или грустным. На память об этом дне у ребят остались сувениры, интересные знакомства, полезные навыки и новые знания, а также прекрасное настроение, с которым молодое поколение котельниковцев через несколько дней вступит в новый учебный год.

Вечером на центральной площади города прошли мероприятия, предназначенные как для больших, так и для маленьких котельниковцев.

Как и полагается на дне рождения, компания приготовила для своих гостей угощение. Три фонтана, из которых били струи темного, белого и молочного шоколада, стали местом паломничества маленьких сладкоежек, которые могли абсолютно бесплатно угоститься фруктово-шоколадным лакомством. Затейливый лабиринт детского города Картонвиль привлек самых творческих и креативных представителей молодого поколения котельниковцев. Право стать гражданином Картонвиля дети подтверждали успешным выполнением творческих заданий в мастер-классах по эбру, мыловарению, рисованию цветным песком, созданию панно из натур материалов, созданию корон и шлемов из картона.





Вечерние мероприятия на главной городской площади начались с флешмоба, во время которого молодые представители разных народов в ярких и красивых национальных костюмах продемонстрировали многообразие культур и обычаев народов, в дружбе и согласии проживающих в Котельниковском районе. Сама концертная программа была задумана так, чтобы удовлетворить музыкальные запросы всех категорий населения Котельниково. Концерт открыли выступления маленьких звездочек – на главной городской сцене блистали юные певцы Котельниковского района.

Разогрев аудитории начался с выступления музыкантов «Мегаполиса». Кавер-бэнд «урезал марш» - хиты современной отечественной рок-музыки и джаза в живом исполнении пришлись по душе как молодежи, так и людям старшего возраста. Самой долгожданной частью праздника Дня «ЕвроХима», по обыкновению, становится концерт приглашенной звезды. В 2017 году с Днем рождения компанию «ЕвроХим-ВолгаКалий» поздравила популярная певица Елена Темникова.

Яркие звезды фейерверков вспыхнули в небе над Котельниково во время высотного салюта в честь компании и всех, кто причисляет себя к сплоченному содружеству горняков. Семьи котельниковцев вместе с «ЕвроХим-ВолгаКалием» разделили радость этого дня. В свой День рождения компания подарила всем яркий праздник, полный положительных эмоций, прекрасного настроения и веселья в компании друзей и близких.



