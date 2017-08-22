В Волгограде внутридворовой ремонт стал причиной серьезных повреждений иномарки

«Подарок с сюрпризом» оставили жителям дома №2 по улице Мясникова в Тракторозаводском районе Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» жильцы, после проведенных работ по благоустройству двора рабочие не закрыли люк. В него и угодила легковая машина. Водитель «Шевроле» Антон Громов прислал в редакцию фотографии и рассказал, что стало с его «железным конем». Повреждены крыло и дверь, бампер, диск колеса и так далее.





По его словам, прибывшие на место представители подрядчика – компании «Транспромстрой», гендиректором которого является господин Бабаев, а ответственным за работы – господин Эмирханов, - заявили, что уставной капитал их фирмы - всего 10 тыс. рублей, так что возмещать ущерб им нечем и платить они не будут. Сам потерпевший вызвал на место происшествия сотрудников ГИБДД и намерен с данной компанией выяснять отношения в суде.



