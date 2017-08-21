Смотрите сегодня в программе: в громком деле о коррупционном преступлении бывшего главы администрации Городищенского района Волгоградской области поставлена точка. «Клейма негде ставить»: осужденный за взятку Александр Тарасов высказался о подследственном коллеге по деятельности в Городищенском районе Сергее Мамонтове. 900 га в огне: крупный природный пожар вблизи хуторов Каменный Буерак и Овражный угрожал населенным пунктам. Неправильный подрядчик?: обновление отопительной системы по программе капремонта обернулось для дома на улице Ангарской в Волгограде протекающими батареями. Газон начнут сеять в сентябре: для орошения будущего футбольного газона на стадионе «Волгоград Арена» смонтировали магистральный трубопровод.







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