



До 16 октября продлен арест двоим фигурантам уголовного дела о взрыве дома №60 по проспекту Университетсткому в Волгограде. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СКР по региону, Юрослав Бабаян и Владимир Лексункин получили еще два месяца заключения в изоляторе временного содержания. 80-летний Юрий Бабаян находится под домашним арестом. Всем троим инкриминируется ч.3 ст.238 УК РФ «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».

Сегодня областной суд отклонил апелляционную жалобу Бабаяна-младшего, который пытался оспорить меру пресечения. Аналогичное заявление от имени Лексункина еще находится на рассмотрении в облсуде.

Напомним, в результате взрыва газа в четырехэтажном доме №60 по проспекту Университетскому, котрый прогремел 16 мая текущего года, погибли четыре человека, больше 10 пострадали. Причиной трагедии стал взрыв поврежденной газовой трубы. По данным следствия, Юрий Бабаян через интернет-сайт бесплатных объявлений нанял местного жителя Лексункина для подключения торгового павильона, принадлежащего его сыну, Юраславу Бабаяну, к городским сетям водоснабжения. Работы по подведению сетей к магазину проводились нелегально.



