



Волгоградское УФАС приостановило определение победителя аукциона на строительство центра культурного развития в Урюпинске Волгоградской области в связи с поступившей жалобой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, компания «Внешстройторг» в своем обращении в антимонопольный орган указала, что в технической документации аукциона не указаны или указаны некорректно характеристики некоторых материалов, которые должны применяться при выполнении работ. Например, заявителя удивил факт, что высота двери противопожарной металлической (900-1000 мм) является меньше ширины (2000-2100 мм) данного предмета интерьера. Предположение, что эти параметры являются технической ошибкой, было высказано в обращении в антимонопольный орган. Пока жалоба рассматривается, и решения по ней не принято.

Между тем, согласно протоколу подведения итогов электронного аукциона, победителем признан единственный участник - ООО «Ремонтно-строительное управление-55». Этой компании до вмешательства Волгоградского УФАС предстояло освоить почти 260 миллионов рублей, выделенных на строительство центра. Напомним, проект строительства центра реализуется в рамках государственной программы «Развитие культуры и туризма в Волгоградской области» на 2015–2020 годы». Новый центр культурного развития будет соответствовать современным стандартам, отвечать требованиям энергоэффективности, экологичности и безопасности. Дом культуры, который сможет принять 480 посетителей, будет представлять собой современный культурно-досуговый центр с конференц-залом на 200 мест, экспозиционным залом, библиотекой и кафе. В ходе строительства центра планируется снести корпус старого районного дома культуры, которое сгорело в 2007 году. Еще в советское время здание формально получило статус объекта культурного значения на региональном уровне, однако после пожара, как показала экспертиза, восстановлению не подлежит.



