







Завершен монтаж магистрального трубопровода для системы орошения футбольного поля на стадионе "Волгоград Арена", который возводится к ЧМ-2018. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе генподрядчика АО "Стройтрансгаз", теперь специалистам предстоит установить 24 спринклера (водяной ороситель - ред.) для равномерного распределения воды при поливе. Это позволит орошать 100% всех зон игрового поля.













Параллельно ведется монтаж трубопроводов системы дренажа и аэрации, общая длина которых составит 3 км. Дополнительно в основании поля будет проложено более 36 км труб системы подогрева поля для поддержания температуры корневого слоя в заданных параметрах. Совместно с системой корневой аэрации она обеспечит распределение тепла в почве и над поверхностью газона, что позволит проводить матчи даже при низких температурах воздуха.













В настоящее время завершаются работы по подготовке основания футбольного поля. Для этого используют волгоградский песок, а также гравий и щебень. Все используемые в работе материалы прошли контроль качества в лаборатории в Шотландии. Планируется, что сам газон начнут сеять в сентябре - именно это время признано оптимальным для нашей климатической зоны.

Согласно требованиям FIFA, уточнили в компании, газон поля будет натуральным посевным, размер игровой площадки — 68 х 105 м. Общая площадь футбольного поля вместе с технической зоной — 11 000 кв.м. Корневая система поля будет прошита полимерными нитями — стабилизация поля искусственным волокном значительно повысит износоустойчивость газона и снизит риск получения травм спортсменами.

На стадионе также ведется монтаж покрытия кровли общей площадью 77 000 кв.м. из полимерных материалов, завершаются работы по устройству обходной пешеходной эстакады, устанавливаются кресла для болельщиков. Напомним, что стадион "Волгоград Арена" сможет принять 45 тысяч зрителей. На данный момент установлены кресла для более чем 3000 человек. Строительство объекта идет круглосуточно. В работах задействовано более 2,4 тысячи человек.



