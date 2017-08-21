



Зарплаты работников бюджетной сферы Волгоградской области по итогам первого полугодия 2017 года в основном не дотянули до среднего показателя по ЮФО. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Росстат, при этом зарплаты волгоградских бюджетников отстали от таких регионов, как Краснодарский край, республика Крым и Севастополь, но выиграли у Калмыкии и Адыгеи. Так, средняя зарплата учителей в Волгоградской области в первом полугодии составила 30032 рубля, тогда как в ЮФО этот показатель равен 31154 рублям. Больше всего зарабатывают педагоги в Севастополе – 34312 рублей, на втором месте – Краснодарский край (33052 рубля), на третьем – республика Крым (32602 рубля). Преподаватели вузов в Волгоградской области зарабатывают в среднем 38421 рубль, тогда как в ЮФО этот показатель – 44350 рублей. На первом месте среди регионов округа – республика Крым (50775 рублей), на втором – Краснодарский край (49451 рубль). По зарплатам врачей Волгоградская область также отстала от средней по ЮФО. Если в округе врачи в среднем зарабатывают 38476 рублей, то в нашем регионе – 36738 рублей. Больше всего врачи получают в республике Крым – 42394 рубля, на втором месте Краснодарский край – 40630 рублей. Меньше всего врачи зарабатывают в Калмыкии – 29876 рублей.

По уровню зарплат соцработников Волгоградская область опередила только два региона – Калмыкию и Адыгею, соответственно, 16166 против 13794 и 13386 рублей. По данному показателю впереди всех регионов ЮФО Краснодарский край – 20658 рублей. Всего же в среднем по ЮФО средняя зарплата соцработников составила 19032 рубля. Отстала от среднего уровня в Южном федеральном округе и зарплата работников культуры в Волгоградской области – 20235 и 18914 рублей соответственно. «Впереди планеты всей» вновь Севастополь – 24298 рублей. Меньше всего зарабатывают работники культуры в Калмыкии – 14444 рубля.

И только средняя зарплата воспитателей в Волгоградской области немного превысила средний уровень в ЮФО – 23532 и 23041 рубль соответственно. Больше всего среди регионов округа получают воспитатели в Краснодарском крае – 25932 рубля, на втором месте – Севастополь (24080 рублей).







