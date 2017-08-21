Ранее судимый 30-летний мужчина был задержан в Котово после неудавшейся попытки разбойного нападения на парк аттракционов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, в минувшее воскресенье в полицию райцентра обратился 57-летний охранник развлекательного заведения. Он сообщил, что к нему в сторожку зашел пьяный мужчина в маске. Угрожая пистолетом и ножом, неизвестный стал требовать деньги. Однако сторож не растерялся, он с силой вытолкнул «разбойника» из помещения и запер дверь. В скором времени вызванные на место происшествия стражи порядка задержали подозреваемого. По словам несостоявшегося разбойника, после того, как он решил напасть на парк, он выпил спиртное и уснул на скамейке, а когда проснулся, то решил закончить начатое, и ворвался в сторожку, где и получил достойный отпор. Потерпев неудачу, горе-разбойник отправился домой, после чего его и задержали полицейские. Теперь мужчине грозит обвинение по статье 162 УК РФ – «Разбой» и до 10 лет лишения свободы.



