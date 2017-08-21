Бывшему главе администрации Городищенского района Волгоградской области Александру Тарасову назначили 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, сообщает ИА «Высота 102». Кроме того, экс - чиновнику предстоит выплатить штраф в размере 5 миллионов рублей. Также ему на 2,5 года запрещено занимать должности в органах государственной власти. При вынесении приговора суд учел, что Александр Тарасов ранее не был судим, имеет много благодарственных писем и испытывает некоторые проблемы со здоровьем. Услышав приговор, Александр Тарасов заявил, что он незаконный, послал проклятие в адрес судьи и сказал, что воспитательная цель вынесенного ему приговора – «показать, что криминал силен и до сих пор находится у власти». «Буду добиваться справедливости», - заключил осужденный. Кроме того, он высказал свое отношение к бывшему руководителю района-председателю Городищенской районной думы Сергею Мамонтову, который сейчас под следствием, заметив, что выступает «за то, чтобы его (Мамонтова – ред. ИА «Высота 102») схватили за ноздрю …». Как сообщалось ранее, Сергею Мамонтову вменяется 4 эпизода получения взятки, 6 эпизодов превышения должностных полномочий, столько же — служебного подлога и мошенничества.

Александр Тарасов был задержан с поличным 4 марта 2016 года сотрудниками отдела №8 УБЭПиПК ГУ МВД по Волгоградской области. По материалам следствия, в конце февраля к чиновнику обратился мужчина по фамилии Гамбургер с просьбой устроить его на должность директора МУП ЖКХ Городищенского района. Тарасов согласился и оценил свои услуги в 500 тысяч рублей. В деле имеются доказательства, в том числе подкрепленные показаниями свидетелей, что деньги Тарасов требовал именно за свое покровительство и назначение на должность директора МУП «ЖКХ Городищенского района». Достоверность свидетельских показаний подтверждается аудиозаписью разговора Тарасова, Мамонтова и Гамбургера в кафе «Караван», где обговаривались условия назначения последнего на должность директора МУП. Как ранее пояснял сам бывший глава Городищенского района в комментарии ИА «Высота 102», он считает, что брал не взятку, а деньги «от спонсора» на избирательную кампанию кандидатов «Единой России», причем брал их по договоренности с бывшим главой района - председателем районной думы Сергеем Мамонтовым. Сегодня суд назвал показания Тарасова про избирательную кампанию «способом уйти от уголовной ответственности».



