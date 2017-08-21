«Волгоградцы» - «Мошенники»: воскресный счет 2:1 в пользу преступников

С удивительным и неисправимым постоянством волгоградцы становятся жертвами телефонных мошенников. Только в это воскресенье от действий аферистов пострадали две горожанки, сообщили ИА «Высота 102» в управлении МВД России по городу Волгограду. Каждый раз преступники действовали по одной схеме — представляясь сотрудниками правоохранительных органов, они предлагали «замять» дела о правонарушениях, которые якобы совершили близкие и родственники жертв.

Так, 55-летняя жительница Тракторозаводского района перевела 51 тысячу рублей чтобы «спасти» своего брата от привлечения того к уголовной ответственности. Примечательно, что аферисты позвонили женщине во втором часу ночи, когда она уже спала. Растерявшуюся и, по-видимому, не до конца проснувшуюся женщину убедили через терминал моментальной оплаты перевести деньги на названный преступниками счет. Только утром потерпевшая поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

Обман удался и в случае с 66-летней жительницей Дзержинского района, которая перевела 15 тысяч рублей, чтобы «помочь» своему родственнику, попавшему в ДТП в нетрезвом виде.

А вот попытка обмана 69-летней женщины, проживающей в Кировском районе, обернулась для преступников неудачей. Почуяв неладное, пенсионерка не стала перечислять на счет мошенников 100 тысяч рублей. Такую сумму лжеправоохранители потребовали, чтобы «выручить» ее сына, якобы ставшего виновником ДТП.