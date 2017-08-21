



В пятьдесят семь тысяч рублей оценили эксперты ущерб, нанесенный квартире Надежды Макаровой после потопа, который залил ее жилище в доме №53 по ул. Ангарской, где был сделан капремонт. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», в настоящий момент судебный процесс по иску волгоградки к фонду капремонта продолжается, однако многие другие жильцы дома также считают себя пострадавшими и уверены, что их беды и несчастья – еще впереди. И это несмотря на то, что капремонт дома был закончен еще в августе прошлого года. Но до сих пор акт приемки дома не подписан: жильцы категорически отказываются это делать в связи с претензиями к качеству работ. Так, после замены системы отопления во многих квартирах потекли трубы, в некоторых, как в квартире Надежды Макаровой, дело обернулось и вовсе настоящим потопом. Кроме того, жильцы жаловались на холод в своих жилищах, который поселился в их квартирах, по утверждению волгоградцев, после проведения капремонта, а также на появившуюся плесень в подъезде.

Сегодня в дом №53 нагрянула комиссия из представителей фонда капремонта, комитета ЖКХ и ТЭК Волгоградской области, в присутствии которых сотрудник подрядной организации – ООО «Профстройсервис» - заверил жильцов, что компания приступит к устранению недоделок уже по обновленному проекту. По словам жильцов, это произошло после многомесячной переписки с фондом капремонта и жалоб, направленных заместителю губернатору Волгоградской области Валентине Гречине. При этом их пугает то обстоятельство, что работы в их доме начнутся накануне предстоящего отопительного сезона и каким он на сей раз для них будет – неизвестно. Подробности – в выпуске новостей «Высота 102 ТВ».



