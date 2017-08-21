Следователи отдела МВД России по Котельниковскому району расследуют уголовное дело по умышленному уничтожению чужого имущества, возбужденное в отношении местной жительницы. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, в полицию обратилась 60-летняя жительница одного из поселков Котельниковского района, сообщившая о том, что неизвестным был совершен поджог восьми рулонов сена, которые находились возле ее подворья на неогороженной территории. Ущерб составил 8 тысяч рублей.

Подозреваемой в совершенном преступлении оказалась 42-летняя неработающая, ранее судимая за совершение тяжкого преступления дочь женщины, которая созналась в содеянном. Полицейские установили, что преступление было совершено в результате длительного конфликта на бытовой почве между близкими родственницами. Расследование уголовного дела продолжается.



