Под Волгоградом всю ночь тушили возгорание 15 тысяч га сухой травы

Сегодня в 6.20 в поселке Бородино Городищенского района локализовано возгорание сухой травы на площади 15 тысяч га. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Сигнал о пожаре поступил накануне в 16.10. Однако из-за сильного ветра, который периодически менял свое направление, пламя только разгоралось. Для борьбы со стихией было привлечено 20 единиц техники и порядка 60 человек, среди которых сотрудники федеральной противопожарной службы и добровольцы. В настоящий момент спасатели занимаются проливкой очагов возгорания. Угрозы для населенны пунктов и жертв нет.

За последние дни на окраинах Волгограда произошло несколько крупных пожаров. Так, на минувших выходных огонь полыхал около населенных пунктов Каменный Буерак и Овражный в Дзержинском районе на площади 900 га. Из-за сильного ветра существовала угроза распространения огня на населенные пункты. В итоге пострадали несколько хозпостроек и кладбище. В тешении пожара был задействован спасательный вертолет, который был доставлен из Ростова-на-Дону.

В пятницу, 18 августа, горела степь, деревья и кустарники в Советском районе города неподалеку от садовоческих товариществ. Площадь возгорания составила 190 га. Погибших и пострадавших нет, сведения о сгоревших постройках также отсутствуют.

С 22 по 24 августа в Волгограде и большинстве районов области ожидается чрезвычайно высокая пожароопасность. ГУ МЧС России по Волгоградской области рекомендует жителям и гостям региона строго соблюдать правила пожарной безопасности и воздержаться от посещения лесов.

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.