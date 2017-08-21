Спасатели из Астраханской, Ростовской областей и республики Калмыкия прибыли в Волгоградскую область для оказания помощи в ликвидации природных пожаров. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, в настоящее время они направились в районы, где требуется усиление сил и средств. На данный момент известно, что от пожаров пострадали порядка 40 населенных пунктов в Волгоградской области. Огнем уничтожено 155 строений в пяти муниципальных районах и одном городском округе. В регионе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Всего в тушении пожаров задействована группировка в количестве более 5 тысяч человек и свыше 2 тысяч единиц техники, а также авиация МЧС России и...

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