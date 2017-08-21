



На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), состоялся торжественный пуск в эксплуатацию современных установок водоочистки оборотных циклов в процессе производства труб большого диаметра.

Как сообщает ИА «Высота 102», в мероприятии приняли участие начальник департамента Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Южному федеральному округу Алексей Пикалов, заместитель генерального директора — главный инженер ТМК Александр Клачков, управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков, представители федеральных и региональных органов власти и природоохранных служб.

Экологический проект реализован в соответствии с программой мероприятий правительства РФ к Году экологии и четырехсторонним Соглашением о взаимодействии между ТМК, министерством природных ресурсов и экологии РФ, Федеральной службой по надзору в сфере природопользования и администрацией Волгоградской области.

Волжский трубный завод является крупнейшим потребителем воды. Использование эффективных водосберегающих и водоочистных технологий – одно из значимых направлений природоохранной деятельности предприятия.

Ввод в эксплуатацию двух комплексов очистки промышленных вод позволит существенно снизить потребление чистой воды в производственной деятельности и исключить загрязнение сточных вод. Ожидается, что по итогам 2017 года в оборотном цикле будет повторно использовано до 100 кубометров очищенной воды.

Заместитель генерального директора — главный инженер ТМК Александр Клачков подчеркнул, что компания системно работает над улучшением экологии в регионах присутствия, и пуск в эксплуатацию установок водоочистки на ВТЗ – это пусть небольшой, но значимый вклад ТМК во всероссийскую программу по сохранению реки Волги.

«В рамках соглашений с Росприроднадзором на Волге уже реализуется около 60 мероприятий по переводу водоснабжения на оборотное, сокращению сброса загрязнений с общим объемом инвестиций свыше 33 млрд. рублей. Волжский трубный завод принимает самое активное участие в этой работе, тем самым участвуя и в реализации проекта «Оздоровление Волги». При этом инвестиции ПАО "ТМК" в рамках Года экологии в природоохранные проекты в целом составят более 1 млрд рублей», - отметил в приветственной телеграмме министр природных ресурсов и экологии РФ Сергей Донской.

В рамках этого значимого мероприятия состоялось также открытие выставки фоторабот заводчан «Эковзгляд», где волжские трубники еще раз выразили свою активную позицию по вопросам охраны окружающей среды.