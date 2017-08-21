Пять способов раскладки «золотых» яиц по корзинам

На 3,2% снизились номинальные денежные доходы жителей Волгоградского региона за период январь-июнь 2017 года. По данным Волгоградстата, в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года уменьшаются и их реальные доходы - потребительская способность денег снизилась на 7,1%. Тем не менее, как показывает жизнь, у немалой части населения накопления все-таки есть. Это – и привычка откладывать на «черный день», и копить на покупку авто, и получение наследства … Поэтому тема надежного сохранения денег не теряет своей актуальности. Журналист «Высоты 102» поискал реальные способы.





В школе не научили

Советское образование по праву считалось очень сильным. И до сих пор выпускники советских школ - пожалуй, самые эрудированные в трудовых коллективах. Однако тогда не учили, что деньги должны работать и приносить прибыль. Сейчас же наиболее финансово образованные все же их вкладывают. Куда? Уж точно не в одну корзину – слишком велик риск всё потерять.





В банки

Дополнительную прибыль можно получить, положив деньги на банковский счет. Пусть процент на них «капать» будет небольшой, в среднем 6-9%, однако от инфляции убережет. Важно, что ваши средства не исчезнут, если банк «лопнет». В этом случае вернуть со счета гарантированно можно не более 1 млн 400 тысяч рублей.





В бизнес

Очень велик соблазн не работать на хозяина, а открыть собственное дело? Здесь уж точно: и убытки, и доход – всё ваше. При составлении бизнес-плана надо учесть, что времена стихийного рынка под названием «купил-продал» прошли. Поэтому прибыль получите не сразу. Важно помнить основы маркетинга: производить то, что продаётся, а не продавать то, что производится.





В недвижимость

Если покупаете «вторичку» для последующей сдачи в аренду – прибыль начнете получать через 8-10 лет. И то не факт – цены на аренду квартир в последнее время снижаются, а затраты на «коммуналку» растут. Ещё года 3 назад этот способ считался одним из самых надежных. Однако сейчас некоторые уже готовы сдать пустующие квартиры по цене коммунальных услуг – чтобы не оказаться в «минусе». Кроме того, надо учитывать и постепенно растущие на недвижимость налоги, затраты на ремонт. Вложение денег в новостройку еще более рискованно, получение дохода с неё может затянуться еще на несколько лет.





В акции

Профессионалы могут заработать на акциях, имея представление о тенденциях в экономике, а простой обыватель – с трудом. Тем не менее, если решились - не приобретайте акции одной компании. Если её акции начнут падать, а нервы не выдержат – рискуете много потерять. Эксперты Регионального центра финансовой грамотности советуют начинающим инвесторам найти надежного брокера или получить дополнительное образование самостоятельно.





Инвестируем правильно

Возможно, вам захочется вложить свои деньги в покупку золота, произведений искусства, или в ПИФы и ПАММы. Выбор за вами. Но основные правила инвестирования большинство финансовых экспертов очень советуют выполнять.









Мой собственный опыт говорит, что получить самый большой капитал можно вкладывая деньги в себя. В здоровье, знания, навыки, опыт … На этом можно немало заработать и это - не обесценивается.

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Материал подготовлен в рамках Проекта Минфина России "Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации"



