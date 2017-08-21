Стоя на коленях: экс-глава администрации Городищенского района Волгоградской области выслушал приговор за взятку





Бывший глава администрации Городищенского района Александр Тарасов признан виновным в получении крупной взятки. Приговор, как сообщает корр. ИА «Высота 102», вынес сегодня Городищенский районный суд. Когда началось оглашение приговора, Александр Тарасов надел на шею табличку с надписью «Я раб! правового произвола судьи Бугаенко , прокурора Просвирова», постелил на пол газету и опустился на колени. В таком положении бывший глава Городищенского района выслушал вердикт суда. При этом под каждую коленку он подложил по пачке салфеток.









Напомним, Александр Тарасов был задержан 4 марта 2016 года. По версии следствия, в конце февраля к чиновнику обратился мужчина по фамилии Гамбургер с просьбой устроить его на должность директора МУП ЖКХ Городищенского района. Тарасов согласился и оценил свои услуги в 500 тысяч рублей. Сам бывший глава администрации района эти деньги взяткой не считает. Ранее «Высоте 102» он пояснял, что якобы брал их по договоренности с бывшим главой района - председателем районной думы Сергеем Мамонтовым от «спонсора» на избирательную кампанию. Вся сумма, по утверждению Тарасова, должна была пойти на поддержку кандидатов от «ЕР» в депутаты Городищенского городского поселения. Однако, в деле Тарасова имеются доказательства, в том числе подкрепленные показаниями свидетелей, что деньги Тарасов требовал именно за свое покровительство и назначение на директора МУП «ЖКХ Городищенского района». Достоверность свидетельских показаний подтверждается аудиозаписью разговора Тарасова, Мамонтова и Гамбургера в кафе «Караван», где обговаривались условия назначения последнего на должность директора МУП.

Как сообщалось ранее, Сергей Мамонтов сейчас находится под судебным следствием. Ему вменяется 4 эпизода получения взятки, 6 эпизодов превышения должностных полномочий, столько же — служебного подлога и мошенничества.