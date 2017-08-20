"Ротор-Волгоград" сыграл вничью с московским "Спартаком-2"

Позади уже четверть турнирной дистанции в российском первенстве Футбольной национальной Лиги, где сегодня матчем между дублем столичного "Спартака" и "Ротором-Волгоградом" завершилась программа 9-го тура соревнований. И для нашей команды очередная игра на чужом поле снова обернулась безвыигрышным результатом – ничья 2:2, сообщил ИА "Высота 102" пресс-атташе областного спорткомитета Андрей Малякин.

Разумеется, второй состав российского чемпиона больших задач по ходу турнира не решает и определенной цели перед собой не ставит, спокойно расположившись на данный момент в середине турнирной таблицы. А вот команда Валерия Есипова находится сейчас в самом её низу, да еще в связи с реконструкцией домашнего стадиона "Зенит" пока по-прежнему вынуждена проводить все свои календарные встречи вне родных стен. Соответственно новичка ФНЛ нынешнего сезона и сегодняшнего аутсайдера первенства сейчас заботит самое главное – надо обязательно выбираться из этого "подвального" списка участников, к чему на поле "спартаковской" академии имени Черенкова гости приложили максимум усилий, вот только для успеха этого вновь оказалось недостаточно.

При активном начале с обеих сторон "роторовцы" на старте игры выглядели в нападении всё же чуть напористей, энергичней, и на исходе 15-минутки наша команда открыла счет: после подачи углового подключившийся к атаке защитник Сидоричев оказался самым расторопным и удачливым. В дальнейшем на протяжении тайма волгоградцы смотрелись также довольно неплохо, но своим редким шансом отличиться лучше распорядились хозяева, ответившие дальним и мощным "выстрелом" Пантелеева, который получился точным и неотразимым - 1:1.

После перерыва настойчивость и стремление гостей к победе вновь привели к желаемому, когда снова счастливым для нас выдалось исполнение углового удара, и теперь уже Дранников выводит волгоградский клуб вперед, правда ненадолго. Проходит всего лишь три минуты и "спартаковцы" в свою очередь опять сравнивают результат, автором гола становится всё тот же Пантелеев. Ничья 2:2, на этот раз окончательная и явно безрадостная для нашей команды.

Не сумев добиться виктории и в очередном поединке, "Ротор-Волгоград" по-прежнему остается в нижней части турнирной таблицы на предпоследней, 19-й, строчке из 20 клубов ФНЛ. Ближайшая игра у наших футболистов состоится уже в среду, 23 августа, когда команда вступит в борьбу за Кубок России в 1/32 финала розыгрыша. На этой стадии "роторовцы" встретятся с астраханским "Волгарем", причем вновь сыграют на поле соперника. А в первенстве страны следующий тур у волгоградцев 27 августа, когда они сразятся с калининградской "Балтикой". С большой долей вероятности данный матч наконец-то станет первым домашним для нашего коллектива в этом чемпионате, так как на предстоящей неделе стадион "Зенит" ждет инспектирование по допуску арены для разрешения к проведению на ней официальных игр Футбольной национальной Лиги.



