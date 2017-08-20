В пригороде Волгограда ликвидирован природный пожар на площади 900 га















Общая площадь крупного природного пожара вблизи населенных пунктов Каменный Буерак и Овражный в Дзержинском районе Волгограда, по уточненным данным, составила 900 га. Ранее сообщалось о территории в 300 га, пострадавшей от огня. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, по состоянию на 16.00 природный пожар полностью потушен, ликвидированы все тлеющие очаги. Погибших и пострадавших нет. Напомним, сообщение о возгорании растительности в пригороде Волгограда поступило в оперативные службы вчера около 11.30. Во второй половине дня поднялся сильный ветер, возникла угроза распространения огня на населенные пункты. Пострадали несколько хозпостроек и кладбище. Для ликвидации природного пожара была создана объединенная группировка сил и средств, в которую вошли МЧС, войска Минобороны, Росгвардии, полиции и дружинники. В 21.20 пожал был локализован, но оставались тлеющие очаги. Сегодня для тушения огня привлекался вертолет Ми-8 Южного регионального центра МЧС из Ростова-на-Дону. Он совершил 44 сброса воды общей массой 220 тонн.