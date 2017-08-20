



Бледнее с каждым днем становится лик экс-депутата Госдумы Олега Михеева, который встречает всех въезжающих в Волгоград. Как сообщает ИА «Высота 102», сразу два билборда с фотографией фигуранта уголовного дела установлены на подступах к городу-герою со стороны поселка Ерзовка. Рекламный щит появился не год и не два назад, оттого его цвета заметно поблекли, но вопрос в другом. Что мешает собственникам конструкции заменить изображение, хотя бы на нейтральное, если нет желающих купить данную рекламную площадь. С учетом того, что бывший российский парламентарий и действующий председатель реготделения партии «Справедливая Россия» подозревается в многомиллионных аферах, ранее был признан банкротом и находится в федеральном розыске, скрываясь от суда, эта «веселая картинка» выглядит как издевка и явно не работает на имидж Волгограда.

Несмотря на длительное физическое отсутствие в Волгограде Олег Михеев живет активной виртуальной политической жизнью. Так, на его официальном сайте только за истекшую неделю появилось три комментария на злободневные темы. 17 августа опубликован пресс-релиз с заголовком: «Почему бы России не стать лидером по производству экологически чистой продукции?», в котором Олег Леонидович рассуждает о проблемах фермерских хозяйств. Несколькими днями ранее Михеев откликнулся на животрепещущую тему о дорогих подарках чиновникам. Такую практику разыскиваемый властями политик резко осуждает и считает неприемлемой.





Видимость присутствия в медиаполе страны и области ранее пытался имитировать и другой фигурант уголовного дела, тоже бывший депутат ГД – коммунист Николай Паршин. Напомним, в июне текущего года после отставки Паршина с поста первого секретаря Сталинградского обкома он якобы выступил с «прощальной речью» перед соратниками по партии. На сайте областного комитета КПРФ тогда появилось обращение Николая Алексеевича к коммунистам, в котором он попытался объяснить причины своего ухода и подвести итоги пятилетней работы. «Я ухожу не потому, что устал — я молод и полон сил и идей!», - делился своими переживаниями с интернет-аудиторией бывший предводитель коммунистов в Волгоградской области.

Имеют ли оба фигуранта громких дел в действительности отношение к своим репликам в сети, или это тщетные попытки партийных пресс-служб сохранить лицо этих самих партий - вопрос риторический. Однако логичнее было бы, если господа Паршин и Михеев не прятались за «аватарками» и псевдокомментариями на сайтах, а явились на судебные процессы по собственным уголовным делам. Данных об их местоположении у правоохранителей до сих пор нет.

Напомним, рассмотрение в суде дела Паршина началось 30 марта 2017 года. Адвокат подсудимого не смог объяснить причину неявки в суд своего подзащитного, заявив, что не имеет связи с ним. Коммунист обвиняется в мошенничестве с попыткой продажи заброшенного здания школы в селе Рахинка Среднеахтубинского района за 25 миллионов рублей. Три участника этой аферы уже осуждены и отбыли назначенные сроки.

Адвокаты Олега Михеева в минувший понедельник безуспешно пытались оспорить для него меру пресечения в виде заочного ареста. Уголовное дело о мошенничестве экс-депутата-справоросса оставят в Советском районном суде, где оно будет находиться до тех пор, пока скрывающийся от правосудия Олег Михеев находится в розыске. Согласно справке ФСБ России, границу он не пересекал, а значит теоретически может находиться в пределах РФ.

По версии следствия, в 2007 году Олег Михеев изготовил фиктивные финансовые документы о наличии задолженности перед ним у ОАО АКБ «Волгопромбанк» в размере 2,1 млрд рублей. Второй эпизод касается незаконного, по мнению следствия, получения Михеевым контроля над Волгоградским моторостроительным заводом.



