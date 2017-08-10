В пригороде Волгограда продолжается проливка тлеющих очагов возгорания вблизи двух населенных пунктов







Более 155 тонн воды для ликвидации природного пожара, который угрожал хутору Каменный Буерак и хутору Овражный, сбросил вертолет Ми-8 Южного регионального центра МЧС, прибывший в Волгоград сегодня утром. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в 14:05 мск в региональном управлении МЧС.

На месте локализованного пожара продолжает работать наземная группировка сил и средств, которая насчитывает 96 человек и 45 единиц техники, которая также проводит проливку и ликвидацию тлеющих очагов возгорания с целью полной ликвидации огня.

Напомним, как ранее передавало ИА "Высота 102", сообщение о начале ландшафтного пожара в районе хутора Каменный Буерак поступило в субботу в 11:26 мск. Пожар угрожал населенному пункту. Огнем пройдено порядка 300 гектаров. В 21:10 мск возгорание удалось локализовать и отбить угрозу распространения пожара на жилые дома. В ликвидации пожара задействована крупная группировка сил и средств, включая пожарно-спасательные подразделения ГУ МЧС России по Волгоградской области, лесничества, сводного отряда МВД, Росгвардии и Министерства обороны, пожарных добровольцев.

По информации облкомитета по здравоохранению, погибших и пострадавших нет. От пожара пострадали отдельные постройки и местное кладбище.

В Волгоградской области сохранятся повышенная пожароопасность. Спасатели призывают жителей и гостей региона соблюдать все меры пожарной безопасности: не сжигать мусор и не разжигать костров.

Съемочная группа ИА "Высота 102" побывала на месте происшествия. О масштабах природного пожара в пригороде Волгограда - видео-репортаж без комментариев.