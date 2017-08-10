В Волгограде обманутые дольщики запустили в небо сотни воздушных шаров









Воздушные шары сегодня запустили в небо пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков жители Волгограда в рамках всероссийской акции обманутых дольщиков. Как сообщила ИА «Высота 102» одна из участниц акции Полина Таубе, в санкционированном митинге, который проходит в Советском районе города, принимают участие порядка 120 человек. Организаторами акции выступили обманутые дольщики ЖК «Доминант», их поддержали дольщики ЖК «Чайка-2». «Мы просим представителей власти всех уровней помочь нам в поиске инвестора. Для достройки ЖК «Доминант», по предварительным подсчетам, необходимо порядка 150 миллионов рублей», - рассказала Полина Таубе, которая является дольщиком ЖК «Доминант». По ее словам, один из домов готов на 95%, а еще две высотки на 85%. Сегодня люди, которые годами ждут своих квартир, выпустили в небо воздушные шары черного цвета, чтобы в очередной раз обратить на себя внимание не только властей, но и потенциальных застройщиков. «Мы не скандалисты, а адекватные люди, готовые к любому сотрудничеству и конструктивному диалогу с потенциальными инвесторами», - отметила собеседница агентства. Поиск инвестора силами администрации Волгоградской области, к сожалению, пока не дает никаких результатов, сообщила жительница Волгограда. «На совещании у замгубернатора Валентины Гречины нам было сказано, что желающих достраивать объект нет. А у администрации области нет никаких механизмов, которые могли бы ускорить поиск нового застройщика. Но мы, дольщики, верим, что проблема решаема. Мы готовы сами искать инвестора. Будем раздавать листовки, обращаться к крупных застройщикам, которые положительно зарекомендовали себя на этом рынке», - сообщила Таубе.



