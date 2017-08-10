|Общество
|20.08.2017 13:12
В Волгограде обманутые дольщики запустили в небо сотни воздушных шаров
Воздушные шары сегодня запустили в небо пострадавшие от действий недобросовестных застройщиков жители Волгограда в рамках всероссийской акции обманутых дольщиков. Как сообщила ИА «Высота 102» одна из участниц акции Полина Таубе, в санкционированном митинге, который проходит в Советском районе города, принимают участие порядка 120 человек. Организаторами акции выступили обманутые дольщики ЖК «Доминант», их поддержали дольщики ЖК «Чайка-2». «Мы просим представителей власти всех уровней помочь нам в поиске инвестора. Для достройки ЖК «Доминант», по предварительным подсчетам, необходимо порядка 150 миллионов рублей», - рассказала Полина Таубе, которая является дольщиком ЖК «Доминант». По ее словам, один из домов готов на 95%, а еще две высотки на 85%. Сегодня люди, которые годами ждут своих квартир, выпустили в небо воздушные шары черного цвета, чтобы в очередной раз обратить на себя внимание не только властей, но и потенциальных застройщиков. «Мы не скандалисты, а адекватные люди, готовые к любому сотрудничеству и конструктивному диалогу с потенциальными инвесторами», - отметила собеседница агентства. Поиск инвестора силами администрации Волгоградской области, к сожалению, пока не дает никаких результатов, сообщила жительница Волгограда. «На совещании у замгубернатора Валентины Гречины нам было сказано, что желающих достраивать объект нет. А у администрации области нет никаких механизмов, которые могли бы ускорить поиск нового застройщика. Но мы, дольщики, верим, что проблема решаема. Мы готовы сами искать инвестора. Будем раздавать листовки, обращаться к крупных застройщикам, которые положительно зарекомендовали себя на этом рынке», - сообщила Таубе.
На вес золота: как вода в волгоградском поселке стала роскошью
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Застройщик разрушающейся многоэтажки-новостроя в Волгограде кивает на чиновников
Mir24.tv, 10/08/2017 Настоящей роскошью стала вода для жителей села Коммунар Ленинского района в Волгоградской области. Она есть,...
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Гендиректор компании ООО «Энергопром» Алексей Щербин - застройщик разрушающегося нового дома...
|Происшествия
|20.08.2017 16:23
Общая площадь крупного природного пожара вблизи населенных пунктов Каменный Буерак и Овражный в Дзержинском районе Волгограда, по уточненным данным, составила 900 га. Ранее сообщалось о территории в 300 га, пострадавшей от огня. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по Волгоградской области, по состоянию на 16.00 природный пожар полностью потушен, ликвидированы все тлеющие очаги. Погибших и пострадавших нет. Напомним, сообщение о возгорании растительности в пригороде Волгограда поступило в оперативные службы вчера около 11.30. Во второй половине дня поднялся сильный ветер, возникла угроза распространения огня на населенные пункты. Пострадали несколько хозпостроек и кладбище. Для ликвидации природного пожара была создана...
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|Происшествия
|20.08.2017 14:38
В пригороде Волгограда продолжается проливка тлеющих очагов возгорания вблизи двух населенных пунктов
Более 155 тонн воды для ликвидации природного пожара, который угрожал хутору Каменный Буерак и хутору Овражный, сбросил вертолет Ми-8 Южного регионального центра МЧС, прибывший в Волгоград сегодня утром. Об этом ИА "Высота 102" сообщили в 14:05 мск в региональном управлении МЧС. На месте локализованного пожара продолжает работать наземная группировка сил и средств, которая насчитывает 96 человек и 45 единиц техники, которая также проводит проливку и ликвидацию тлеющих очагов возгорания с целью полной ликвидации огня. Напомним, как ранее передавало ИА "Высота 102", сообщение о начале ландшафтного пожара в районе хутора Каменный Буерак поступило в субботу в 11:26 мск. Пожар...
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|Борьба с коррупцией
|20.08.2017 11:05
В Волгограде суд арестовал обладателя сертификата антикоррупционной хартии российского бизнеса на два месяца
В Волгограде суд Центрального района принял решение арестовать подозреваемого в получении двухмиллионной взятки, обладателя сертификата антикоррупционной хартии российского бизнеса - директора ФГУП «Управление строительства-34 ФСИН России» Василия Полуосьмака. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в СУ СК РФ по Волгоградской области. Что касается заместителя директора ФГУП Кочубеева, то с него взята подписка о невыезде. Как ранее сообщало ИА "Высота 102", Полуосьмак и Кочубеев более года назад попали в поле зрения правоохранительных органов и находились под наблюдением сотрудников УФСБ России по Волгоградской области, управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД. Накануне выходных оба были задержаны...
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|Происшествия
|20.08.2017 10:15
У дачного общества «Заканалье» в Волжском женщина-водитель, управляя автомобилем «Chevrolet Lanos», сбила двоих пешеходов. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, иномарка совершила наезд на стоящий у обочины автомобиль, а затем – на пешеходов, которые стояли на обочине дороги. Две женщины 37 и 62 лет были госпитализированы в больницу.
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|Происшествия
|20.08.2017 10:02
Трагедией закончились детские игры в песчаном карьере в Старополтавском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, в результате произошло обрушение склона. Массой песка завалило одного из детей – мальчика 2014 года рождения. Его доставили в больницу, но спасти ребенка не удалось. По данному факту проводится проверка.
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|Экономика
|20.08.2017 09:43
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало сертификат эксплуатанта авиакомпании "Азимут", которая будет базовым перевозчиком строящегося в Ростовской области нового аэропорта Платов. Об этом журналистам, как передает ИА "Высота 102", заявили в пресс-службе Росавиации. Перевозчик планирует поэтапно, в течение трех лет, сформировать воздушный флот в количестве 12 воздушных судов, большая часть которых будет базироваться в Ростове-на-Дону. Авиакомпания является базовым перевозчиком будущего аэропорта Платов и планирует летать из Ростова-на-Дону в 25 городов к 2021 году. "Азимут" будет развивать прямые пассажирские перевозки из Ростова-на-Дону, минуя Московский авиационный узел, а также регулярные прямые и трансферные международные перевозки. Уже в 2017 году компания планирует осуществлять...
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|Происшествия
|20.08.2017 08:56
Вертолёт Ми-8 из Ростова-на-Дону сегодня утром приступил к тушению крупного ландшафтного пожара у посёлка Каменный Буерак в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в ГУ МЧС России по региону, вертолёт оборудован водосливным устройством, способен тушить огонь в труднопроходимых местах. Площадь пожара составила около 300 га. Вчера вечером его удалось локализовать, снять угрозу распространения огня на посёлок. Полностью пожар ещё не потушен, идёт пролива тлеющих очагов. Как стало известно информагентству, огонь уничтожил несколько хозпостроек и дачных домиков, а также "прошелся" по территории старого кладбища.
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|Общество
|20.08.2017 06:34
«Вдох глубокий, руки шире»: Центральная набережная Волгограда по утрам притягивает спортивных горожан и VIP-персон
Гимнастика, йога, бег, езда на велосипеде, роликах, скандинавская ходьба, воркаут - чем только не занимаются спортивные горожане по утрам на Центральной набережной Волгограда, пока другие досматривают последний сон. Жизнь на верхней террасе набережной начинает бурлить часов с 5 утра. Восходящее солнце, тишина, прохлада, свежий воздух притягивают как магнит тех, кто давно следит за здоровьем, кто помешан на спорте или только-только настраивается на волну здорового образа жизни. По вечерам здесь тоже кипит жизнь, но атмосфера совсем иная. Утром нет суеты, музыки, звуков автомобильных моторов, кричащих в мегафон «завлекал» на прогулочные теплоходы. Можно побыть наедине с собой, настроиться на трудовые...
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|Происшествия
|19.08.2017 22:45
Крупный ландшафтный пожар в районе поселка Каменный Буерак локализован, угрозы населенному пункту больше нет. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по региону, общая площадь пожара, пройденная огнём, составила около 300 га. В настоящее время проводится проливка тлеющих очагов. Всего в ликвидации пожара задействованы более 75 единиц техники и около 400 человек личного состава. В том числе сотрудники Росгвардии и 120 человек сводного отряда ГУ МВД России по Волгоградской области.
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|Общество
|19.08.2017 22:01
Родственникам экс-прокурора Волгограда Евгения Волколупова, работавшего и прокурором Астраханской области, не удалось в апелляционной инстанции доказать право собственности на торговые павильоны, водопроводные и канализационные сети, расположенные на Привокзальной площади в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба индивидуальных предпринимателей Ирины и Елены Волколуповых - без удовлетворения. Ранее информагентство сообщало, что арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск мэрии Волгограда и признал отсутствующим зарегистрированное за предпринимательницами право собственности на ряд спорных объектов вблизи железнодорожного вокзала Волгограда. Это торговый павильон площадью 160...
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|Общество
|19.08.2017 19:14
Очень бурно обсуждали дизайн-проект так называемого «терракотового пути» жители кварталов в Центральном районе Волгограда, по которым его планируют провести, сообщает ИА "Высота 102". Напомним, проект маршрута по историческому центру города, созданный московским архитектурным бюро MODUL и консалтинговым бюро «Стрелка», на этой неделе уже был представлен экспертному сообществу, которое в целом оценило его положительно. А вот на обсуждении проекта с горожанами обстановка была жаркой: спорили жители окрестных домов не только с московскими архитекторами, но и между собой. ...
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|Происшествия
|19.08.2017 13:03
Двое взрослых и двое детей пострадали в результате ДТП на автодороге Михайловка-Серафимович сегодня утром. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, авария произошла недалеко от станицы Арчединская. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, произошло опрокидывание транспортного средства. В больницу доставлены две женщины 28 и 50 лет, а также 11-летняя девочка и годовалый ребенок. Подробности аварии уточняются.
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|Происшествия
|19.08.2017 12:53
Тела двоих детей обнаружены в водоеме в Ольховском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, ЧП произошло вчера днем. По предварительной информации, 8-летняя девочка и 7-летний мальчик ушли купаться на речку и не вернулись. Поздно вечером их тела удалось извлечь из воды. По факту гибели детей следственные органы проводят проверку, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая. Накануне днем, установили следователи, погибшая девочка вместе со своим братом и подругой пошли к реке Ольховка собирать ракушки. В какой-то момент несовершеннолетняя поскользнулась на бетонной плите и упала в воду. На помощь...
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|Культура
|19.08.2017 06:46
Житель Волгограда Денис Золотарев прислал в редакцию ИА «Высота 102» фотографию указателя с названиями улиц, который висит на пересечении проспекта Жукова и улицы Хорошева. «Появился он далеко не вчера, - утверждает автор снимка, - и уже порядком надоело созерцать его, так как из трех улиц две написаны с ошибками», - заявил волгоградец. По его словам, вместо ДжанЫбековская – значится ДжанИбековская, а вместо улицы КачинЦев - улица КачинЧев. «Может быть,...
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|Экономика
|18.08.2017 21:57
Филиалы ПАО «Волгоградоблэлектро» вновь получили современную спецтехнику по программе обновления автопарка
Сегодня представители филиалов ПАО «Волгоградоблэлектро» в торжественной обстановке, на центральной производственно-ремонтной базе в Волгограде получили ключи от современных автомобилей спецназначения, полностью укомплектованных для выполнения поставленных задач. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, Камышинскому, Суровикинскому, Жирновскому, Урюпинскому, Среднеахтубинскому, Городищенскому и Михайловскому филиалам для обслуживания объектов электросетевого хозяйства переданы 10 гидроподъемников на обновленном шасси ГАЗ NEXT. Еще 9 автомобилей УАЗ-390945 – ремонтным бригадам и оперативно-диспетчерским службам Камышинского, Михайловского, Городищенского, Калачевского, Еланского, Среднеахтубинского, Палласовского и Николаевского участков. Всего в 2017 году планируется заменить 35 автомобилей. Напомним, программа обновления автопарка спецтранспорта реализуется с...
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