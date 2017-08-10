



В Волгограде суд Центрального района принял решение арестовать подозреваемого в получении двухмиллионной взятки, обладателя сертификата антикоррупционной хартии российского бизнеса - директора ФГУП «Управление строительства-34 ФСИН России» Василия Полуосьмака. Об этом ИА "Высота 102" сегодня сообщили в СУ СК РФ по Волгоградской области. Что касается заместителя директора ФГУП Кочубеева, то с него взята подписка о невыезде.

Как ранее сообщало ИА "Высота 102", Полуосьмак и Кочубеев более года назад попали в поле зрения правоохранительных органов и находились под наблюдением сотрудников УФСБ России по Волгоградской области, управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД. Накануне выходных оба были задержаны следователями областного СУ СК РФ в рамках возбужденного уголовного дела по ст.290 ч.6 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере).

По данным следствия, начиная с декабря 2015 года и на протяжении всего 2016 года между госпредприятием и одной из коммерческих фирм были заключены договоры строительного подряда на реконструкцию следственного изолятора в Ленинске. Общая стоимость работ составила свыше 14,5 миллиона рублей. За свое содействие в заключении новых контрактов руководители ФГУП потребовали от коммерсантов «откат» в размере 15% от суммы действующего договора. Директор строительной фирмы согласился, передав в марте и апреле 2016 года должностным лицам госучреждения почти 2 миллиона рублей.

Свою вину фигуранты уголовного дела о мздоимстве не признают. Примечательно, что в феврале текущего года подследственному Василию Полуосьмаку торжественно в Волгоградской торгово-промышленной палате был вручен сертификат о присоединении к антикоррупционной хартии российского бизнеса.

«УС-34» занимается строительством объектов для федеральной службы исполнения наказания не только на территории Волгоградской области, но и в ЮФО, а также в 20 других регионах европейской части России. ФГУП имеет прямое подчинение ФСИН России и финансирование из средств федерального бюджета.

До назначения директором ФГУП в середине 2015 года Василий Полуосьмак в разные годы при мэре Романе Гребенникове являлся главой администрации Советского района Волгограда и даже заместителем главы администрации города.