Воздушным мостом авиакомпания "Азимут" свяжет Ростов-на-Дону с Волгоградом

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) выдало сертификат эксплуатанта авиакомпании "Азимут", которая будет базовым перевозчиком строящегося в Ростовской области нового аэропорта Платов. Об этом журналистам, как передает ИА "Высота 102", заявили в пресс-службе Росавиации.

Перевозчик планирует поэтапно, в течение трех лет, сформировать воздушный флот в количестве 12 воздушных судов, большая часть которых будет базироваться в Ростове-на-Дону. Авиакомпания является базовым перевозчиком будущего аэропорта Платов и планирует летать из Ростова-на-Дону в 25 городов к 2021 году.

"Азимут" будет развивать прямые пассажирские перевозки из Ростова-на-Дону, минуя Московский авиационный узел, а также регулярные прямые и трансферные международные перевозки. Уже в 2017 году компания планирует осуществлять прямые рейсы из аэропорта Платов в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Симферополь, Нижний Новгород, Екатеринбург, Омск, Новосибирск, Уфу, Самару, Казань, Грозный, Махачкалу.

Также отмечается, что до 2021 года маршрутную сеть "Азимута", согласно планам, дополнят еще ряд городов -Калининград, Минводы, Челябинск, Волгоград, Астрахань, Сургут, Геленджик, Ереван, а также Прага, Франкфурт-на-Майне, Стамбул и Тель-Авив.

Новый международный аэропорт Платов строится в 30 км севернее Ростова-на-Дону. Он заменит существующий аэропорт, который будет выведен из эксплуатации и в перспективе интегрирован в городскую застройку. Проект реализуется на основе государственно-частного партнерства в рамках подпрограммы "Воздушный транспорт" ФЦП "Развитие транспортной системы России (2010-2020 годы)" и программы подготовки и проведения ЧМ-2018.



