Астерикс не смог прийти в Комсомольский сад Волгограда









Белый щенок-метис скотч-терьера, получивший кличку Астерикс из-за сходства с псом знаменитого кинематографического персонажа, не смог принять участие в акции «Дорога Домой», которая прошла в Комсомольскому саду в Волгограде. Как сообщили корреспонденту ИА «Высота 102» организаторы акции, накануне мероприятия Астерикса забрали из приюта «Дино» его новые хозяева. Малыш обрел семью, поэтому и не принял участие в акции, главной целью которой является поиск дома для четвероногих питомцев.









Удача улыбнулась собаке по кличке Липка - сестре Астерикса. Она нашла любящих хозяев во время благотворительной акции в Комсомольском саду. Так же как и Липке, повезло еще нескольким бездомных собакам и кошкам.

Горожане, посетившие акцию «Дорога домой», смогли поучаствовать в тематических мастер-классах. Так, сотрудники музея изобразительных искусств имени Машкова провели занятия по изготовлению предметов интерьерного декора, а представители конного центра познакомили волгоградцев с тонкостями изготовления ароматизированных фигурок. Оценили гости парка и выступления певцов, танцоров, а также увидели чудеса, которые демонстрировал детворе и взрослым фокусник-иллюзионист.



