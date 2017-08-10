В Волгоградской области утонули двое детей

Тела двоих детей обнаружены в водоеме в Ольховском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в экстренных службах региона, ЧП произошло вчера днем. По предварительной информации, 8-летняя девочка и 7-летний мальчик ушли купаться на речку и не вернулись. Поздно вечером их тела удалось извлечь из воды. По факту гибели детей следственные органы проводят проверку, сообщила ИА «Высота 102» старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая. Накануне днем, установили следователи, погибшая девочка вместе со своим братом и подругой пошли к реке Ольховка собирать ракушки. В какой-то момент несовершеннолетняя поскользнулась на бетонной плите и упала в воду. На помощь ей бросился младший брат. В результате оба ребенка, не умевшие плавать, погибли. Ставшая очевидцем трагедии малолетняя девочка отправилась домой, но в связи с пережитым сильным стрессом никому не рассказала о случившемся. Вечером забили тревогу родители погибших детей, которые обратились в правоохранительные органы с заявлением о безвестном исчезновении малолетних.



