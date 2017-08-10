В Ворошиловском районе Волгограда из-за опасной перепланировки без газа в доме остались несколько квартир

В Ворошиловском районе Волгограда уже несколько дней без газоснабжения остаются четыре квартиры дома №5 по улице Гродненской. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе мэрии, виновниками ЧП явились владельцы одной из квартир, в которой произведена незаконная и даже опасная перепланировка. Нарушение заметили представители регионального фонда капитального ремонта, которые проводят в жилом здании реконструкцию общедомового имущества. Специалисты увидели полуразрушенную внутриквартирную стену, в которой расположен газопровод.

По заявке департамента ЖКХ и ТЭК Волгограда на место выехали специалисты АО «Волгограгоргаз», которые обнаружили, что газовый трубопровод в буквальном смысле слова держится на воздухе. В итоге пришлось перекрывать газ - причем не только авторам «оригинального» ремонта, но и соседним трем квартирам.

Пути выхода из ситуации обсудили сегодня на выездном межведомственном совещании с представители администрации города и района, специалистов «Волгоградгоргаза», регионального фонда капремонта и управляющей организации. По итогам совместного обследования, квартиру, в которой произвели небезопасный ремонт, была признали несоответствующей санитарным и техническим нормам.

Для возобновления газоснабжения собственники квартиры должны восстановить стену. Если по каким-то причинам они откажутся это сделать, муниципалитет совместно с газовой службой и УК будет искать альтернативные пути возвращения газа в квартиры других жильцов.



