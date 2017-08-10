Крупный пожар на площади 190 га в Советском районе Волгограда локализован (ВИДЕО)







Возгорание растительности на площади 190 га в Советском районе Волгограда локализовано. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе администрации города, в настоящее время идет проливка водой очагов тления. Большая часть территории, на которой произошел пожар, представляет собой степь, которая перемежается кустарниками и деревьями. Сообщение о пожаре поступило в 11.29. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Подтвержденные сведения о сгоревших постройках также отсутствуют. На место выезжали руководители администрации района, коммунальных служб, депутат городской думы по округу Андрей Гимбатов.

Напомним, как ранее уже передавало информагентство, пожар полыхал неподалеку от трех садоводческих товариществ - «Учитель», «Электромонтажник» и «Любитель».

На видео, которое снято "Высотой 102" примерно в 14 часов, пожарные и военные борются с огнем.



