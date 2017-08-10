В отношении директора государственного федерального унитарного предприятия «Управление строительства-34» Василия Полуосьмака возбуждено уголовное дело. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе СУ СК РФ по Волгоградской области, он и его заместитель Кочубеев подозреваются в получении взятки в особо крупном размере (ч.6 ст.290 УК РФ).

По данным следствия, начиная с декабря 2015 года и на протяжении всего 2016 года между госпредприятием и коммерческой фирмой были заключены договоры строительного подряда на реконструкцию следственного изолятора в Ленинске. Общая стоимость работ составила свыше 14,5 миллиона рублей. За свое содействие в заключении новых контрактов руководители ФГУП потребовали от коммерсантов «откат» в размере 15% от суммы действующего договора. Директор строительной фирмы согласился, передав в марте и апреле 2016 года должностным лицам госучреждения почти 2 миллиона рублей.

Оперативную работу по пресечению незаконных деяний первых лиц федерального государственного предприятия вели сотрудники УФСБ России по Волгоградской области, управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального ГУ МВД.

В настоящее время подозреваемые задержаны, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения. Свою вину в содеянном они не признают.

На фото, сделанном в феврале текущего года, Василий Полуосьмак (слева) получает из рук президента Волгоградской торгово-промышленной палаты Вадима Ткаченко сертификат о присоединении к антикоррупционной хартии российского бизнеса.

Отметим, что «УС-34» занимается строительством объектов для федеральной службы исполнения наказания не только на территории Волгоградской области, но и в ЮФО, а также в 20 других регионах европейской части России. ФГУП имеет прямое подчинение ФСИН России и финансирование из средств федерального бюджета.

До назначения директором ФГУП в середине 2015 года Василий Полуосьмак в разные годы являлся главой администрации Советского района Волгограда и даже заместителем главы администрации города. Правоохранители проверяют данные о том, что основным подрядчиком ФГУП могло являться ООО, директором и учредителем которого ранее выступал Полуосьмак.

Заместитель директора «УС-34» ФСИН также в свое время мог являться директором и владельцем сразу двух коммерческих организаций, которые в настоящее время исполнителями основных контрактов ФГУП УС-34 ФСИН России.