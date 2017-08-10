На поджигателей леса в Волгоградской области завели уголовные дела

Два уголовных дела возбуждены на поджигателей, виновных в возникновении лесных пожаров в Волгоградской области. Об этом, как передает ИА «Высота 102», сегодня сообщил на пресс-конференции руководитель регионального управления МЧС Олег Гребенюк. Лесные пожары, которые устроили нарушители, произошли на территории Серафимовичского лесничества и в Калачевском районе.

В своем выступлении глава регионального МЧС также отметил, что пожарная обстановка на территории Волгоградской области остается напряженной. На территории региона за сутки происходит порядка 90 возгораний, а всего с начала пожароопасного сезона их зарегистрировано 6656 - в два раза больше, чем в прошлом году.

Олег Гребенюк напомнил, что в связи со сложившейся ситуацией было принято решение о возбуждении административных производств по всем случаям возгорания. Цель - пресечь факты халатного отношения граждан и руководителей к соблюдению мер противопожарной безопасности. Так, уже составлено 36 административных протоколов как на граждан, так и на должностных лиц. По словам Гребенюка, в их число попали и главы всех районов города Волгограда. Много претензий у руководства регионального МЧС накопилось и к другим ответственным лицам.

«Удивляет безобразное отношение органов местного самоуправления к исполнению своих обязанностей. Ярким примером является работа ряда территориальных административных комиссий. В частности, в Даниловском муниципальном районе отказались применять административные меры в отношении нарушителей противопожарного режима, которые поджигали сухую растительность. Свое бездействие должностные лица объяснили тем, что на территории района противопожарный режим введен не был. Хотя по распоряжению губернатора, он действует на территории всего региона», - рассказал Олег Гребенюк.

Пресловутый человеческий фактор, будь то поджог или халатность, остается, по словам главы регионального управления МЧС, одной из главных причин пожаров в области.



