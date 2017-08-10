







Сегодня представители филиалов ПАО «Волгоградоблэлектро» в торжественной обстановке, на центральной производственно-ремонтной базе в Волгограде получили ключи от современных автомобилей спецназначения, полностью укомплектованных для выполнения поставленных задач. Как сообщили ИА «Высота 102» в компании, Камышинскому, Суровикинскому, Жирновскому, Урюпинскому, Среднеахтубинскому, Городищенскому и Михайловскому филиалам для обслуживания объектов электросетевого хозяйства переданы 10 гидроподъемников на обновленном шасси ГАЗ NEXT. Еще 9 автомобилей УАЗ-390945 – ремонтным бригадам и оперативно-диспетчерским службам Камышинского, Михайловского, Городищенского, Калачевского, Еланского, Среднеахтубинского, Палласовского и Николаевского участков. Всего в 2017 году планируется заменить 35 автомобилей.













Напомним, программа обновления автопарка спецтранспорта реализуется с начала 2016 года и рассчитана на три года-этапа. Так в 2014-2015 гг. ПАО «Волгоградоблэлектро» вывело из эксплуатации более 100 единиц изношенной техники – она реализована на конкурсной основе. В 2016 г. предприятие приобрело 49 новых транспортных средств, среди них – впервые грузовой автомобиль на шасси пятого поколения «ГАЗон NEXT». Техника передана филиалам и производственным участкам для обслуживания закрепленных территорий.













По программе обновления автопарка к 2018 году будет заменено 112 единиц спецтехники. По плану 80% техники будет иметь срок эксплуатации менее пяти лет.













«Все мероприятия по обновлению транспорта направлены на обеспечение постоянной технической готовности автомобилей специального назначения для выполнения задач по обслуживанию электросетевого хозяйства, – отмечают в компании.– Использование новой техники позволит бригадам еще более оперативно реагировать на аварийные ситуации для своевременного устранения. Кроме того, применение автомобилей 4-го и 5-го классов экологической безопасности уменьшит объём выбросов вредных загрязняющих веществ в атмосферу, что в свою очередь окажет благоприятное воздействие на экологическую обстановку Волгограда и области».



