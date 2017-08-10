







Родственникам экс-прокурора Волгограда Евгения Волколупова, работавшего и прокурором Астраханской области, не удалось в апелляционной инстанции доказать право собственности на торговые павильоны, водопроводные и канализационные сети, расположенные на Привокзальной площади в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение Двенадцатого арбитражного апелляционного суда, решение суда первой инстанции оставлено без изменения, а апелляционная жалоба индивидуальных предпринимателей Ирины и Елены Волколуповых - без удовлетворения.

Ранее информагентство сообщало, что арбитражный суд Волгоградской области удовлетворил иск мэрии Волгограда и признал отсутствующим зарегистрированное за предпринимательницами право собственности на ряд спорных объектов вблизи железнодорожного вокзала Волгограда. Это торговый павильон площадью 160 кв.м., павильон-кафе площадью 237,1 кв.м., водопроводные сети протяженностью 149 п.м., канализационные сети протяженностью 155 п.м., павильон-кафе площадью 162,5 кв.м.

Напомним, что несколько лет назад право собственности почти на всю территорию Привокзальной площади, включая асфальтированную автостоянку, было зарегистрировано за Ириной Волколуповой - супругой Евгения Волколупова. После череды скандалов, проверок и судебных баталий в 2013 году приватизация земельного участка была признана незаконной. Однако в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРП) право собственности на ряд объектов все еще числилось за Ириной и Еленой Волколуповыми. С решением суда первой инстанции они не согласились, просили его отменить как незаконное и необоснованное. В суде они пытались доказать, что спорные объекты являются капитальными строениями и не относятся к движимому имуществу. Однако судебные экспертизы доказывали обратное - строения состоят из сборно-разборных легких в монтаже конструкций. Водопроводные и канализационные сети также не являются самостоятельными объектами недвижимости, так как предназначены для обслуживания павильонов. Учитывая эти факты, суд не нашел правовых оснований для отмены ранее вынесенного решения.



