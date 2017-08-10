Конкурс мастерства подтвердил профессионализм волжских энергетиков





Смотр-конкурс профессионального мастерства в Волжском собрал накануне электромонтеров выездных бригад Волжских межрайонных электросетей. На обновленном учебном полигоне предприятия они отрабатывали слаженность и безопасность действий при выполнении своих профессиональных задач. Важность этих составляющих для надежного электроснабжения города трудно переоценить, что особо подчеркнул на церемонии открытия конкурса директор МКП «ВМЭС» Николай Лопаткин.

Несколько этапов - проверка теоретических знаний, освобождение пострадавшего от действия электротока и оказание ему первой помощи, ремонт поврежденного оборудования. Всё это потребовало от участников конкурса максимальной сосредоточенности и четкости действий. Конкурсная комиссия придирчива к каждой детали – ведь от качества выполнения заданий зависят порой здоровье и жизнь работающих с напряжением сотрудников. Ведущий инженер группы охраны труда предприятия Владимир Кощеев отметил, что самым важным при выполнении задания по освобождению пострадавшего от электротока на железобетонной опоре и снятию его на землю является скорость. Все участники в заданные нормативы уложились.

Выполнение практических заданий по устранению аварий было, по мнению самих конкурсантов, одним из самых сложных и ответственных этапов. Устранить обрыв провода и справиться с аварией в линейной ячейке удалось быстро и качественно всем командам.

Победители определены. В торжественной обстановке лучших сотрудников «ВМЭС» наградили грамотами и поощрительными призами. Решена и главная задача конкурса – обмен опытом и возможность профессионального роста для всех, кто трудится на этом значимом для жизнедеятельности города предприятии.

Подробности – в видеорепортаже ИА «Высота 102».









