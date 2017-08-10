









В Советском районе Волгограда за территорией жилой застройки «Родниковая долина» бушует ландшафтный пожар. Как сообщают ИА "Высота 102" очевидцы, пожарные уже направились на место ЧП. Густой серый дым виден издалека. Неподалеку от возгорания находятся садоводческие некоммерческие товарищества - «Учитель», «Электромонтажник» и «Любитель». По данным ГУ МЧС России по региону, сообщение о возгорании растительности вблизи дачных обществ поступило в 11.29. Площадь ландшафтного пожара составляет около 40 га. Есть угроза распространения огня на территорию дач. Помощь ГУ МЧС в ликвидации возгорания оказывают два звена "Муниципальной службы спасения".

Очевидцы сообщают о том, что садоводы обливают территорию вокруг своих участков водой и вскапывают землю лопатами.















