Сегодня суд апелляционной инстанции отменил ранее вынесенный приговор по делу о коррупции в отделе Госпожнадора Волгограда. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе областного суда, дело отправлено на пересмотр в Тракторозаводский райсуд. Напомним, в июне бывший начальник отделения надзорной деятельности по Тракторозаводскому району Волгограда УНД ГУ МЧС России по региону Вадим Кулькин был признан виновным и осужден на 1 год 9 месяцев ограничения свободы, а его подчиненного Слюсаря и вовсе оправдали.

Между тем, по версии следствия, Кулькин и Слюсарь в течение пяти лет занимались вымогательством денег у директора одной из АЗС в Тракторозаводском районе за непроведение проверок по соблюдению правил пожарной безопасности. Сначала стороны «сошлись» на 200 литрах бензина в месяц, затем — на отчислении ежемесячно 2000 рублей. Общая сумма взяток в денежном эквиваленте составила почти 350 тысяч рублей.