В Волгоградской области ГИБДД устроит двухдневную облаву на пьяных водителей

Водителей в Волгоградской области в течение двух дней будут массово проверять на трезвость. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области, профилактическое мероприятие направлено на предупреждение аварийности и снижения тяжести последствий в ДТП. Рейды пройдут сегодня в вечерние часы, а также утром в субботу на территории региона. Инспекторы ГИБДД особое внимание уделят массовым проверкам водителей на трезвость с последующим освидетельствованием в порядке, установленном законодательством. Госавтоинспекция Волгограда напоминает, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения предусмотрено административное наказание в виде штрафа на сумму 30000 рублей и лишения права управления на срок до двух лет. Повторное совершение данного нарушения влечет уголовную ответственность, которая предусматривает, в том числе, лишение свободы на срок до двух лет.



