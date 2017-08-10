Двенадцатый арбитражный апелляционный суд вновь оставил без изменения решение арбитражного суда Волгоградской области по нашумевшему делу об отмене маршруток в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на судебное решение, апелляционная жалоба Волгоградского УФАС и ООО "АвтоКор" оставлена без удовлетворения.

Напомним, Волгоградское УФАС ходатайствовало о приостановлении действия постановления администрации Волгограда об отмене ряда маршруток в областном центре до вынесения решения суда по заявлению администрации Волгограда, которая обжаловала предупреждение антимонопольного органа, связанного с решением городских властей об отмене ряда коммерческих маршрутов в городе-герое. Однако арбитражный суд Волгоградской области отказал в удовлетворении данного ходатайства и продолжил рассмотрение дела. И вскоре было вынесено решение о признании незаконным предупреждения антимонопольного органа в адрес мэрии о недопустимости отмены маршруток. УФАС подало жалобу. В июне этого года Двенадцатый апелляционный суд в Саратове оставил решение суда первой инстанции без изменения, посчитав его правомочным. Однако ООО "АвтоКор" и УФАС по Волгоградской области повторно обжаловали решение в Двенадцатом арбитражном апелляционном суде в Саратове. Заседание состоялось в четверг, 17 августа.



