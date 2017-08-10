





Гимнастика, йога, бег, езда на велосипеде, роликах, скандинавская ходьба, воркаут - чем только не занимаются спортивные горожане по утрам на Центральной набережной Волгограда, пока другие досматривают последний сон. Жизнь на верхней террасе набережной начинает бурлить часов с 5 утра. Восходящее солнце, тишина, прохлада, свежий воздух притягивают как магнит тех, кто давно следит за здоровьем, кто помешан на спорте или только-только настраивается на волну здорового образа жизни. По вечерам здесь тоже кипит жизнь, но атмосфера совсем иная. Утром нет суеты, музыки, звуков автомобильных моторов, кричащих в мегафон «завлекал» на прогулочные теплоходы. Можно побыть наедине с собой, настроиться на трудовые подвиги, зарядиться энергией одного из самых красивейших мест города-героя.





Представителей старшего поколения среди первых гостей Центральной набережной заметно больше, чем молодежи, которой здесь вдоволь по вечерам. Мелькают и знакомые лица. Так, некоторые из горожан, с которыми побеседовал корреспондент ИА «Высота 102», рассказали, что часто видят здесь известных в городе личностей - видных бизнесменов, чиновников, депутатов, в чем убедилась и наша съемочная группа. На одной из аллей набережной мы едва узнали в спортивной экипировке главу администрации Волгограда Виталия Лихачева на велосипеде. Велоспортом он занимается уже второй год — каждое утро проезжает по 20 км, а заодно инспектирует городские улицы. Встретился нам также замглавы администрации одного из районов города и даже целый вице-губернатор. Правда, последний, судя по его деловому костюму и строгому взгляду, спешил не на тренировку, а на важную встречу.

Подробнее о том, как выглядит буднее летнее утро на Центральной набережной Волгограда - в видеосюжете «Высоты 102».



