Сегодня в Волжском на площади Ленина начался очередной, пятый по счету санкционированный митинг обманутых дольщиков ООО «АхтубаСитиПарк», на который пришли свыше 100 человек. Как сообщили ИА «Высота 102» волжане, их требования к властям и застройщику остаются прежними: два года назад 300 человек, вложивших деньги в строительство, должны были въехать в свои квартиры. Однако этого не произошло. Гендиректор управляющей организации «Классик» - учредитель компании-застройщика «АхтубаСитиПарк» Василий Боровцов, арестован. Однако администрация области реальных мер, направленных на решение проблемы и возобновление строительства, - подчеркивали выступающие, - не предпринимает.

Как заявили участники долевого строительства жилого комплекса, они отправили коллективный административный иск к администрации Волгоградской области, инспекции Госстройнадзора по Волгоградской области, администрации города Волжского о признании бездействия по поиску инвестора проекта. Кроме того, в иске заявлялось об отсутствии реальных действий по разработке и реализации запланированных мероприятий дорожной карты по завершению строительства жилого дома № 1 в жилой застройке по проспекту Ленина, 324в. Как заявили на митинге выступающие, представители ответчиков иск не признали.

Напомним, из 320 млн рублей, собранных с дольщиков по 214 договорам, «исчезли» порядка 42 млн рублей, что и стало причиной недоделок в домах. Помимо ареста застройщика «АхтубаСитиПарк» Василия Боровцова, задержан и директор ООО «АхтубаСитиПарк» Вадим Старцев, а в отношении ООО «АхтубаСитиПарк» введена процедура банкротства. Однако, как заявили волжане, им от этого «ни жарко, ни холодно». Они скитаются по квартирам, платят ипотеки, а стройка стоит.