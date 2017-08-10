



В Волгограде задержаны двое руководящих должностных лиц из ФГУП «Управление строительства-34» ФСИН. Как сообщили ИА «Высота 102» в Следственном управлении СК РФ по Волгоградской области, проведенные накануне обыски на предприятии связаны с возбуждением уголовного дела по ст. 290 УК РФ («Получение взятки»). Изъяты документы, электронные носители и деньги. В настоящее время следователи тщательно изучают документацию, связанную с оплатой договоров подряда. По предварительным данным, часть денежных средств перенаправлялась контрагентам за работу, которая не была выполнена.

Незаконное денежное вознаграждение или попросту «откат» в размере 2 млн рублей, как полагает следствие, сотрудники федерального госпредприятия могли получить от одного из подрядчиков. В правоохранительных органах отказались называть информагентству фамилии задержанных, сославшись на тайну следствия. Однако источник «Высоты 102» в ФГУП «УС-34» ФСИН по телефону сообщил, что один из фигурантов дела — заместитель директора «УС-34» ФСИН Кочубеев.

Согласно данным на сайте ФГУП, управление занимается выполнением федеральных целевых программ капитального строительства объектов ФСИН, реконструкцией собственной материально-технической базы, участвует в аукционах, конкурсах по строительству и ремонту жилья, объектов социально-бытовой сферы, здравоохранения, образования, взаимодействует с учреждениями исполнения наказания по привлечению осужденных к труду и созданию для них новых рабочих мест.