В Волгоградской области ревнивец убил жену, тещу и застрелился сам

В райцентре Ленинский 29-летний мужчина застрелил жену и тещу. Об этом сегодня ИА "Высота 102" сообщили в региональном главке МВД, заметив, что после убийства близких, мужчина покончил жизнь самоубийством. В настоящее время на месте преступления работает оперативно-следственная группа. Обнаружено ружье марки "ИЖ 21" двенадцатого калибра. По предварительным данным, причиной трагедии стал семейный конфликт на почве ревности. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник руководителя управления СУ СК России по Волгоградской области Наталия Куницкая, семейная драма разыгралась около 21.30. Тела 55-летней женщины, её 27-летней дочери и 29-летнего зятя с огнестрельными ранениями в голову были обнаружены в частном домовладении в городе Ленинск. Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертов погибший мужчина совершил суицид. У следствия есть основания полагать, что именно он причастен к расправе над своей женой и её матерью. Известно, что в момент трагедии в доме находилась 4-летняя дочь супругов, которая к счастью не пострадала. Девочка доставлена в центральную районную больницу и уже осмотрена медиками.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.п. «а, в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц).