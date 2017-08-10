



В Волжском после проведенного ремонта в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги» введен в эксплуатацию участок дороги по проспекту Ленина от железнодорожного переезда до знака «Волжский». Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Подрядчиком выступило ООО «Тацинское ДСУ». Работы по ремонту дорожного покрытия велись с 19 мая текущего года. Было выполнено фрезерование изношенного покрытия, укладка выравнивающего слоя и верхнего щебеночно-мастичного асфальтового покрытия (ЩМА). Это покрытие отличается высокой прочностью и используется для сильно загруженных магистралей.

Как рассказала заместитель председателя комитета благоустройства и дорожного хозяйства города Волжского Ольга Журуева, во время дорожного ремонта специалистами строительного контроля проводились необходимые испытания, отбор проб и исследования состава асфальтового покрытия. В ходе лабораторных испытаний были получены положительные результаты. При визуальном обследовании объекта недостатков не выявлено.





30 июля все работы на данном объекте были завершены. В течение двух недель проводились контрольные измерения и испытания. Накануне комиссия в составе председателя комитета КБиДХ Константина Суровикина, заместителя председателя КБиДХ Ольги Журуевой, представителей МБУ «Комбината благоустройства», подрядной организации произвела приемку выполненных работ.

Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет. Выявленные недостатки в период гарантийного срока будут устранены за счет подрядной организации.



