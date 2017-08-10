



Сегодня группа экспертов, в качестве которых выступили представители волгоградских СМИ, отправились в путешествие, чтобы проверить качество мобильной связи «Ростелкома» вдали от города, сообщает ИА «Высота 102». Не секрет, что на территории Волгоградской области есть «глухие» места для мобильной связи. Однако, как отметила директор по работе с массовым сектором Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком» Татьяна Бусова, связь от «Ростелекома», которая работает через базовые станции партнеров, в этих нишах появляется одной их первых.

И тестирование связи экспертной группой прошло успешно. Качество связи оценено на «отлично»: устойчивая, без шумов, с быстрым откликом.













Кстати, компания предлагает выгодные тарифы, многообразие опций. Оператор обеспечивает и бесплатную доставку SIM карт. Одно из интересных предложений компании – тариф S. Он особенно важен для тех, кто редко пользуется связью. Списание со счета абонентской платы в 10 рублей происходит только в тот день, когда абонент пользуется связью. Причем в этот день можно воспользоваться 7Гб интернета, не считая бесплатных звонков на все номера «Ростелекома» по России, в том числе на городские номера. Изучить все тарифы оператора и подключиться можно здесь

На сегодняшний день мобильной связью оператора пользуются более 5000 пользователей. Известно, что многие потребители тяготеют к единому поставщику телеком-услуг – это удобно. По словам Т. Бусовой, жители региона уже оценили удобство пользования полного пакета услуг от одного провайдера: «Интерактивное ТВ», интернет, фиксированную и мобильную связь. Это отличное решение для тех, кто привык пользоваться всевозможными гаджетами дома, на работе, на даче и в пути между ними. «Ростелеком» предоставляет современному пользователю полный спектр телекоммуникационных услуг в одном пакете.

Тестирование прошла и услуга «Интерактивное ТВ», которой в Волгоградской области пользуются 50 тысяч абонентов. «Высота 102» неоднократно писала о преимуществах этой услуги. Одно из них – возможность подключения интернета коробочной приставки «Интеактивное ТВ 2.0» через wi-fi альтернативного оператора. Все присутствующие убедились не только в том, что можно посмотреть до 200-х каналов ТВ, спеть любимые песни с обширного плей-листа караоке, но и в наличии дополнительных сервисов: управление просмотром, видеопрокат и других.



