Астерикс надеется найти дом в Волгограде





Дом в Волгограде и любящих хозяев хочет найти себе Астерикс - белый щенок-метис скотч терьера, сообщает ИА «Высота 102». Такую кличку щенок получил из-за сходства с четвероногим спутником известного кинематографического персонажа. Поиск семьи для малыша в пятницу пройдет в Комсомольском саду во время акции «Дорога Домой», которую проводит приют для собак «Дино». Все желающие смогут взять к себе питомцев, которые до этого жили в приюте или нашли временное пристанище у волонтеров.

Кроме того с 17:00 в парке начнутся и тематические мастер классы, посвященные братьям нашим меньшим. Так, сотрудники музея изобразительных искусств имени Машкова проведут занятия по изготовлению предметов интерьерного декора, а представители конного центра покажут как делать ароматизированные фигурки. А в заключение вечера гостей ждет мастер класс «Юный кинолог», который проведут представители самого «Дино», участие в нем примет "ветеран ГУВД" - немецкая овчарка Морро Фон Руссешенх. Пес обрел в приюте свой второй дом.



