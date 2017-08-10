«Высота 102 ТВ»: В Волгограде по проблеме обманутых дольщиков «ударили» уголовными делами

Смотрите сегодня в программе: по проблеме обманутых дольщиков Волгоградской области «ударили» уголовными делами и арестами руководителей строительных компаний. Явки, пароли, адреса: «Горячая линия» прокуратуры Волгоградской области на тему «серых» зарплат нашла живой отклик у граждан. Полные закрома: школа хутора Грачи Городищенского района вступает в новый учебный год с отличным урожаем яблок из собственного сада. Московские архитекторы представили, а волгоградские эксперты обсудили: «терракотовый» проект изменений кварталов центра Волгограда могут воплотить в реальность.







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