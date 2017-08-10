Движение на участке трассы Волгоград-Москва ограничено из-за ландшафтного пожара

Гимнастика, йога, бег, езда на велосипеде, роликах, скандинавская ходьба, воркаут - чем только не занимаются спортивные горожане по утрам на Центральной набережной Волгограда, пока другие досматривают последний сон. Жизнь на верхней террасе набережной начинает бурлить часов с 5 утра. Восходящее солнце, тишина, прохлада, свежий воздух притягивают как магнит тех, кто давно следит за здоровьем, кто помешан на спорте или только-только настраивается на волну здорового образа жизни. По вечерам здесь тоже кипит жизнь, но атмосфера совсем иная. Утром нет суеты, музыки, звуков автомобильных моторов, кричащих в мегафон «завлекал» на прогулочные теплоходы. Можно побыть наедине с собой, настроиться на трудовые...