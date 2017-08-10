В Волгоградской области у новых партийных проектов «Единой России» появились свои координаторы





Сегодня на заседании регионального политсовета «Единой России» утвердили координаторов двух новых партийных проектов. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе реготделения партии власти, за проект «Театры – детям» отвечать будет депутат Волгоградской гордумы Андрей Гимбатов, за «#ЖивуЛюблюГоржусь» - руководитель регионального исполкома «ЕР» Мария Киселева.

Партийный проект «#ЖивуЛюблюГоржусь» cтартовал в Волгоградской области в июле этого года. Он является интерактивным и базируется на сайте живулюблюгоржусь.рф, на котором жители Волгоградской области могут рассказывать о своей малой Родине, ее памятных местах и знаменитых земляках.

Проект "Театры — детям", как пояснил Андрей Гимбатов, направлен на укрепление материально-технической базы детских и кукольных театров, на обновления их репертуара, поддержку гастрольных проектов, всероссийских театральных фестивалей.

«В этом году на федеральный проект выделено 300 млн рублей, из которых 220 пойдут на обновление материально-технической базы и 80 млн на гастроли. Перед собой ставлю задачу – собрать вокруг проекта как можно больше неравнодушных и профессиональных людей, именно из искусства, собрать общественный совет и постараться все средства, которые выделяются в рамках проекта справедливо разделить между учреждениями, чтобы каждый детский театр на себе ощутил поддержку со стороны государства», - добавил Андрей Гимбатов.



