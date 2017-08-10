







Возможностью сообщить по телефону «горячей линии» прокуратуры Волгоградской области о фактах выплаты «серых» зарплат воспользовались около 30 граждан, сообщает ИА «Высота 102». За 2 с лишним часа работы линии звонки поступали беспрерывно – у прокуроров образовалась солидная база адресов, названий организаций (в том числе крупных) и имен руководителей, которые официально платят своим сотрудникам лишь региональный минимальный размер оплаты труда (МРОТ) – чуть более 12 тысяч рублей, а иногда и менее, чем предусмотрено на федеральном уровне. Было сообщено также о случаях, когда деньги работникам выплачивают в принципе «не заморачиваясь» с формальностями – просто наличными, даже без расчетных ведомостей. Один молодой человек рассказал, что столкнулся с проблемой «серой» зарплаты уже на стадии поиска работы – все потенциальные работодатели предлагают ему «минималку» в комбинации с неофициальными выплатами.













Несколько сообщений касались задержки или невыплаты зарплаты. В том числе поступил сигнал от работников скандальной компании из Северной Осетии «Дорстройсервис» - о том, что денег за работу на строительстве объекта «Шоссе Авиаторов» они так и не получили. «Мы знаем, что имеются определенные проблемы у этой организации, юридический адрес которой в Северной Осетии, а в Волгограде нет ни филиалов, ни обособленных подразделений. Тем не менее, все ранее поступавшие сигналы по «Дорстройсервису» были отработаны в полном объеме. В апреле по итогам проверки прокуратуры Дзержинского района деньги работникам этого предприятия были выплачены. И сейчас реакция также последует – независимо от местонахождения предприятия, в интересах граждан по месту их трудовой деятельности в Волгоградской области», - отметила Ольга Хаханова, прокурор отдела по надзору за исполнением федерального законодательства.













Прокуроры признались, что не ожидали от граждан такой активности, причем большинство звонков не были анонимными – люди представлялись и оставляли контакты. «Поступило неожиданно много звонков», - констатировали в региональной прокуратуре, пояснив, что обычно работники предприятий очень неохотно идут на контакт не только с надзорным органом, но и с другими структурами - налоговой службой и полицией. По всем поступившим сегодня звонкам будут организованы проверки, за которыми могут последовать уголовные дела в отношении работодателей, которые с помощью «серых» схем уклоняются от уплаты НДФЛ. Кроме того, в прокуратуре Волгоградской области намерены продолжить практику организации «горячих линий».



