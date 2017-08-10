В Волгоградской области пенсионера восемь раз ограбил его случайный знакомый

В Волжском задержан преступник, который менее чем за два месяца восемь раз ограбил одного и того же пенсионера. Как сообщили ИА «Высота 102» в главке областного МВД, нарушитель по ночам проникал в жилище 74-х летнего мужчины и угрозами, а иногда и побоями заставлял его отдавать деньги. «Добычей» злоумышленника за все это время стали семь тысяч рублей.

Важной деталью является то, что потерпевший знал своего незваного гостя. В начале лета пенсионер проговорился случайному знакомому о том, что живет один, и с тех самых пор потерял покой и сон. Опасаясь расправы со стороны рецидивиста пожилой человек долго не решался обратиться в правоохранительные органы. Но недавно, в беседе с одним из своих хороших знакомых поделился своей бедой, товарищ смог убедить пострадавшего обратиться в полицию.

Правоохранители были удивлены поданным заявлением, но тем не менее организовали засаду и задержали ночного визитера во время его очередного, уже девятого набега на квартиру пенсионера. За совершенный грабеж и разбой задержанному грозит до 12 лет в местах лишения свободы.