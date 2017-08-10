В Волгограде на месте руин завода медоборудования могут вырасти жилые высотки





В Волгограде назначены публичные слушания по теме застройки территории бывшего завода медицинского оборудования. Как сообщает ИА «Высота 102», обсуждение дальнейшей судьбы земельного участка в историческом центре города, расположенного на улице Профсоюзной,16, состоится 29 августа в администрации Ворошиловского района. Туда же до назначенной даты желающие могут направлять свои предложения и замечания по повестке слушаний.

Подискутировать участникам слушаний предлагается на тему «предоставления ООО «Строительный Элемент» разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства». Компания хочет увеличить высоту зданий, которые собирается возводить, с 30 до 75 метров.

Как пояснили информагентству в мэрии, проектом предусмотрено строительство шести 24-этажных, двух 9-этажных жилых домов и одного 3-этажного здания общественно-делового назначения. С севера от рассматриваемого участка находится незастроенная территория с заросшим оврагом, с юга, запада и востока – застройка малоэтажными жилыми и общественными зданиями. Инвестор планирует благоустройство и самого оврага.

Волгоградский завод медицинского оборудования был основан более полувека назад. Некогда был одним из крупнейших в стране предприятий по изготовлению данной продукции. В середине нулевых годов завод выставили на продажу, после чего оборудование было демонтировано.

В 2008 году издание «Коммерсант» сообщало о продаже земельного участа под бывшим заводом медоборудования группой компаний «Столия» предприятию «ЖБИ №1». С 2014 года имущество ОАО «ЖБИ №1», признанного банкротом, находится в стадии конкурсного производства. ПО сведениям информагентства, к участку на улице Профсоюзной в настоящее время может иметь отношение крупный бизнесмен Алексей Цуканов.

Что касается компании «Строительный элемент», которая планирует заняться освоением престижного земельного участка, то ее возглавляет некий Тимофей Савин. Согласно данным из Единого государственного реестра юридических лиц, по 50% долей компании принадлежат Евгению Балашову и Сергею Немчинову. Уставной фонд — 20 тысяч рублей.



